La vecchia Lega Nord cessa e nasce la "Lega Salvini premier", commissariato Jacopo Morrone

Anche in Romagna come nel resto d’Italia chiude la “Lega Nord per l’indipendenza della Padania” e resta aperta la “Lega Salvini Premier”. L’atto comporta il commissariamento dei segretari regionali, o “nazionali” come la storica Lega Nord li ha sempre definiti, e quindi il commissariamento di Jacopo Morrone, con la nomina del consigliere regionale Andrea Liverani a “commissario”. In sostanza, con questo atto avviene il formale trapasso tra la vecchia Lega Nord e l’attuale Lega Salvini Premier, con un processo rifondativo, che porterà ad una serie di congressi provinciali, regionali e infine nazionale e alla nascita, anche formale e non solo politica, della nuova Lega non più “nordista”, ma “nazionale”.

Matteo Salvini in questo chiude definitivamente il portone della 'Lega Nord' e avvia il processo di rifondazione della 'Lega Salvini premier', movimento nazionale creato due anni fa, ma solo a livello nazionale e non territoriale. Il senatore milanese, militante del partito di Umberto Bossi dal 1990, da venerdì non è più il segretario federale del partito fondato dal Senatur il 9 febbraio del 1991, nel congresso di Pieve Emanuele. Bossi assente, il Consiglio federale del 'vecchio Carroccio' ha dato il via libera "all'unanimità" - ha tenuto a precisare lo stesso Salvini - al commissariamento Il deputato milanese Igor Iezzi è stato nominato commissario federale, vale a dire il commissariamento di Salvini stesso nella vecchia Lega.

La Lega Nord resta una 'scatola vuota' con i debiti. Il partito, ormai svuotato delle sue funzioni politiche e di cui Bossi rimane presidente a vita, non chiuderà anche perché titolare del debito con lo Stato per la condanna sui rimborsi irregolari tra il 2008 e il 2010. Ma rimarrà una sorta di 'scatola vuota'. Salvini, che era segretario federale della Lega Nord dal dicembre 2013, succeduto all'ex mentore Roberto Maroni, ha parallelamente dato il via a un processo di riorganizzazione e rinnovamento della formazione che porta il suo nome al fianco della dicitura 'premier' (a sottolineare che l'obiettivo di tornare al governo rimane ben saldo). Contestualmente è partito il processo di "ristrutturazione" della nuova Lega, con una serie di dipartimenti tematici.

Commenta da parte sua Jacopo Morrone, segretario ora commissariato: “Non si tratta di un commissariamento politico, ma di un processo ampiamente previsto prima delle elezioni regionali, che riguarda tutt’Italia e non solo l’Emilia-Romagna. Tra dieci giorni ci sarà un passaggio notarile e poi si avvierà un processo rifondativo, è normale quindi che ci siano dei segretari reggenti. Ci saranno congressi fino a ricostituire un’organizzazione tutta nuova. Io stesso ero deputato eletto con Lega Salvini premier e segretario della “Lega Nord per l’indipendenza della Padania – Romagna”.