Lega, si mobilitano anche i giovani in vista delle elezioni: "In cantiere un progetto di ascolto"

In vista delle prossime elezioni amministrative si mettono in moto i Giovani della Lega Romagna. Illustra il segretario Andrea Costantini: “Il nostro movimento ha sempre avuto un’attenzione particolare per i giovani che rappresentano il futuro della società. Un grandissimo potenziale quello dei giovani leghisti che vogliamo sintetizzare in tre principi cardine: tradizione, identità e futuro. Sono questi i nostri punti ideali, uniti alla capacità di cambiamento senza perdere le nostre connotazioni, i nostri principi. Conosciamo i problemi dei giovani perché li viviamo anche noi. Ma sappiamo anche che i giovani hanno potenzialità e risorse che devono essere stimolate e vissute con speranza e passione".

"Il nostro futuro dipende da noi, da come indirizziamo la nostra vita, da come interveniamo in politica e nel sociale. E’ con questo appello che ci rivolgiamo ai nostri coetanei, anche quelli che, a torto, considerano superfluo l’impegno politico - prosegue l'esponente del Carroccio -. Al contrario, noi possiamo essere l’ago della bilancia del futuro. Per questo la Lega ascolta con attenzione e mette al centro dei propri programmi i nostri problemi e le nostre aspirazioni, ma ci chiede anche di essere propositivi e di non lasciare nessuno indietro. La nostra porta è aperta: noi giovani leghisti lavoriamo costantemente per raccogliere le istanze e risolverle: scuola, università, lavoro, sport, sicurezza, bullismo e parchi (la loro cura,e gli spazi di aggregazione dei giovani all'interno di essi). Per questo abbiamo in cantiere un progetto di ascolto, in modo da contribuire, insieme, alla crescita di una città sensibile e accogliente alle esigenze dei giovani".