Legittima difesa, Morrone (Lega): "Decreto legge già depositato, Fi collabori"

Botta e risposta nel centrodestra a livello nazionale sulla legittima difesa. Ad accendere la miccia è un post su Facebook di Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Nel vuoto totale di proposte di una maggioranza che chiacchiera, litiga e promette, Forza Italia fa politica e detta l’agenda di governo - è la premessa -. Prima sui voucher e oggi sulla legittima difesa. Il ministro Bonafede, a poche ore dalla nostra conferenza stampa, è costretto a correre ai ripari ponendo la riforma del diritto alla difesa personale come una priorità. Questo conferma che l’opposizione ferma e responsabile avviata dal presidente Berlusconi, a difesa dei diritti dei cittadini, è vincente. Basta alibi e basta ritardi, si dia al Paese una nuova legge sulla legittima difesa".

"Tranquilliziamo il presidente dei senatori Forza Italia - replica il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone -. Forse non ricorda che sulla legittima difesa la Lega è da sempre in prima linea e che questo tema è una priorità del Governo. E' già stato depositato in Commissione Giustizia, al Senato, un disegno di legge in materia che reca come prima firma quella del Sottosegretario della Lega Nicola Molteni. Il testo sarà presto calendarizzato in seconda commissione. Saremo pronti a confrontarci in quella sede con le proposte dell’opposizione e in particolare di Forza Italia, che auspichiamo voglia collaborare fattivamente e con spirito costruttivo votando la proposta del governo per il bene dei cittadini e della loro sicurezza".