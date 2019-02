Liberare gli uffici dalla plastica, il M5S chiede al Comune di aderire alla sfida "Plastic Free Challange"

Il Movimento 5 Stelle, attraverso i consiglieri comunali Daniele Vergini e Simone Benini, ha presentato un question time affinchè la giunta comunale aderisca alla campagna "Plastic Free Challenge" lanciata dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. I pentastellati chiedono di "predisporre ogni azione necessaria affinché nella/e sede/i Comunali e di competenza, vengano eliminati tutti gli articoli in plastica monouso, con particolare riguardo a quelli legati alla vendita (diretta o per mezzo di distributori automatici) ed alla somministrazione di cibi e bevande. Un percorso con obiettivi precisi individuati, monitorati e relazionati per ogni anno, al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della plastica, sino alla completa eliminazione della stessa all’interno dell’istituzione del Comune di Forlì". Viene inoltre richiesta la promozione di "una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti del Comune di Forlì, nelle società partecipate, nelle scuole e nelle aziende/cooperative in relazione ad appalti di servizi socio-sanitari stipulati con l'amministrazione comunale legati all'assistenza alle persone, ove avvenga somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta".

Era inizio autunno quando il ministro Costa ha lanciato la sfida “Plastic Free Challange”, ponendosi come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il Ministero dell'Ambiente entro il 4 ottobre, a partire dagli articoli monouso. L'appello è stato poi esteso agli altri Ministeri e a tutte le istituzioni, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e a tutti gli enti pubblici. Il messaggio lanciato dal Ministero è quello che “ognuno di noi deve dare qualcosa a questo Paese”; e le istituzioni, evidenziano i pentastellati, "devono dare il buon esempio per quanto riguarda i comportamenti virtuosi ed ogni cittadino deve fare la propria parte".