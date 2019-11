"Liberazione costellata da massacri e distruzioni": indaga la Digos

Indagini in corso per trovare il responsabile, o i responsabili, dello striscione affisso in via Pelecano sabato scorso in occasione della Festa della Liberazione della città dal nazifascismo, con la scritta "Liberazione costellata da massacri e distruzioni". In merito hanno presentato un question time in Consiglio comunale Federico Morgagni di "Forlì & co" e Jacopo Zanotti del Partito democratico. Gli esponenti del centrosinistra hanno chiesto se è stata attivata la magistratura, sottolineando come l'atto sia "denigratorio per tutta la comunita'". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo, ha replicato, in base al report della Polizia Locale, che lo striscione e' stato rimosso alle 7.30, informando del tutto la Digos. "Sono in corso gli adempimenti per individuare l'autore", ha concluso.