Liberi e Uguali, dibattito con Pietro Grasso: si discuterà sul futuro della sinistra

Sabato alle 15 al circolo Rivalta (Viale Bologna 250) Pietro Grasso di Liberi e Uguali incontra i cittadini per aprire un confronto pubblico. Si discuterà, viene annunciato, "sul futuro della sinistra, sulla capacità di rappresentare l'alternativa per sconfiggere le destre, per una sinistra di valori che ripristini i diritti, che crei speranza e futuro, perché nessuno rimanga indietro". Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica articolounoforli@gmail.com.