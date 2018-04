Liberi e Uguali fissa le tappe di lavoro in vista delle elezioni del 2019

Giovedì sera si è riunita al Circolo Arci - Ronco l’assemblea pubblica provinciale di tutti i simpatizzanti e gli elettori di Liberi e Uguali della provincia di Forlì-Cesena sul risultato elettorale e le prospettive del movimento. Erano presenti oltre 90 persone e ci sono stati 18 interventi. "La discussione - viene spiegato - è stata segnata dalla forte volontà di proseguire il lavoro collettivo comune, come testimoniano sia il testo unitario dell’ordine del giorno approvato e le proposte di lavoro comune i cui appuntamenti verranno a breve calendarizzate: una giornata di studio sulle profonde trasformazioni in atto nel mondo e in Europa e sui loro effetti sulla società italiana; un incontro pubblico nella vallata del Bidente su migrazione, lavoro, sicurezza; un appuntamento per ragionare sul territorio di Forlì e Cesena preliminare all’avvio della riflessione che coinvolgerà i due territori (Cesena, Forlì) in vista delle elezioni amministrative del 2019".