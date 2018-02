Liberi e Uguali, giovedì la riunione di tutti i comitati elettorali

Liberi e Uguali, a poco più di due settimane dal voto, convoca tutti i militanti che "sono impegnati senza risparmio" nei comitati elettorali dei territori del forlivese (Forlì, Meldola, Val Bidente, Predappio, Modigliana, Val montone) "per il progetto di costruzione e radicamento dal basso di una sinistra, radicale e di governo capace di parlare ai molti e non ai pochi. Liberi e Uguali ha riattivato energie che si erano disamorate della politica e sta facendo un grande lavoro capillare con entusiasmo, organizzando banchetti nei mercati, incontrando i lavoratori nei luoghi di lavoro e i giovani all’Università" come si legge in una nota del Coordinamento del Comitato Elettorale di Liberi e Uguali- Forlì



"L’incontro serve a dare slancio alla fase finale della campagna elettorale, ad organizzare gli eventi in programmazione e a toccare casa per casa gli elettori", La riunione di tutti i Comitati Elettorali del territorio Forlivese si terrà govedì 15 febbraio alle ore 20.30 presso il Circolo Rivalta Viale Bologna 250 Forlì. Per partecipare ciascuno può date la propria disponibilità facendo riferimento all’indirizzo mail: liberieugualifc@gmail.com