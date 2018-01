"Liberi e Uguali" propone la sua ricetta per la sanità con Vasco Errani

Giovedì sera "Liberi e Uguali" del territorio forlivese ha organizzato nel salone comunale un'iniziativa per illustrare le sue proposte su sanità e welfare. Circa 200 i presenti in sala. "Non è possibile accettare che ogni anno vi siano milioni di persone che rinunciano a curarsi per ragioni economiche. Vogliamo invertire la tendenza degli ultimi anni e ripensare ad un sistema sanitario universalistico aderente ai principi costituzionali dell'articolo 32. Vogliamo abolire i superticket che hanno spostato una larga parte del ceto medio dalla sanità pubblica a quella privata, impoverendo la sanità pubblica, rendendola sempre più una sanità povera per poveri", spiega una nota di 'Liberi e Uguali'.

La serata ha visto la partecipazione di Giovanni Bissoni che ha diretto per molti anni la Sanità nella Regione Emilia Romagna come assessore regionale e che ha illustrato le proposte strategiche di Liberi e Uguali. Le conclusioni sono state affidate a Vasco Errani, candidato di punta della formazione politica che ha messo nel simbolo il nome del presidente del senato Pietro Grasso. "Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione dei cittadini segno questo di un grande interesse sia per le tematiche trattate che per la lista di Liberi e Uguali, e questo ci fa ben sperare per il risultato alle elezioni politiche del 4 marzo", conclude la nota.