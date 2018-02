Liberi e Uguali, ultima settimana di campagna elettorale: gli appuntamenti

Ultima settimana di campagna elettorale anche per Liberi e Uguali. “Il lavoro è principalmente capillare sul territorio, nonostante il meteo sfavorevole: banchetti, casa per casa, rapporti personali” si legge in una nota del Coordinamento. Due saranno gli appuntamenti rilevanti prima della manifestazione conclusiva che si terrà il primo marzo al Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli con Vasco Errani. Il primo è lunedì alle ore 20:30 (spostato per neve a mercoledì 28, ndr) il Comitato dell’Alta Val Bidente organizza un incontro con la candidata Gessica Allegni alla Sala Pertini del Municipio di Santa Sofia; martedì 27 alle ore 20:30 il Comitato di Meldola organizza un incontro analogo presso la Sala Arena Hexperia di Meldola.