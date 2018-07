In preparazione del percorso per la costituente di Liberi e Uguali che dovrà concludersi entro dicembre con la costituzione del nuovo soggetto politico, sabato alle ore 10.30 Pietro Grasso incontra gli aderenti, i simpatizzanti e gli elettori di LeU alla Casa del Lavoratore di Bussecchio, via Cerchia, 98 Forlì. La cittadinanza è invitata.