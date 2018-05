Verso il 2019, "Costruiamo un programma condiviso": parte il percorso di Liberi e Uguali

Parte il percorso politico-programmatico di Liberi e Uguali Forlì in vista dell'elezioni amministrative del 2019. "Sono stati individuati - informano da LeU - cinque gruppi di lavoro a cui tutti coloro che saranno interessati potranno liberamente partecipare e di cui sono già previste le prime convocazioni: Cultura, Scuola Università Formazione, Sport; Europa, Istituzioni e Enti locali, Quartieri e partecipazione; Lavoro, Economia; 4Welfare Sanità, Diritti e Pari Opportunità, Sicurezza; e Ambiente e Mobilità".

La riunione del primo gruppo di lavoro "Cultura, Scuola, Università" è prevista lunedì alle 20.30 al Crcolo Arci di via Piancastelli 32.

Per informazioni sulle date di tutti gli incontri è possibile visitare la pagina FB Liberi e Uguali - Forlì Cesena o scrivere a : liberieugualiforli@gmail.com. Si tratta, viene spiegato, di "un percorso politico-programmatico in forma aperta e trasparente, che prevee il coinvolgimento di associazioni, cittadini e rappresentanze sociali per arrivare alla definizione di un programma condiviso".