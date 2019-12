Liliana Segre cittadina onoraria di Forlì, Italia Viva: "Risultato positivo per tutta la città"

Obiettivo raggiunto. La proposta di Italia Viva di conferire la cittadinanza onoraria di Forlì a Liliana Segre, ha ottenuto il via libera del sindaco Gian Luca Zattini e della maggioranza consiliare. A promuovere l'iniziativa il consigliere comunale Massimo Marchi, che su impulso della giovane esponente di Italia Viva sul territorio, Sara Biguzzi, ha inviato a tutti i consiglieri comunali di Forlì una proposta di mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza.

"E' significativo che ci sia stato un appoggio da parte del sindaco e della maggioranza - affermano Massimo Marchi e Sara Biguzzi - la nostra proposta aveva l'obiettivo di sensibilizzare tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale su un argomento che riguarda tutti: la memoria del nostro passato e la portata della sfida culturale del nostro futuro. Ci siamo riusciti e ne siamo contenti, è un risultato positivo per tutta la città".

"In un periodo in cui la violenza verbale ma non solo - affermano Biguzzi e Marchi -, spesso prende il sopravvento sul dialogo, pensiamo sia importante compiere un gesto simbolico e allo stesso tempo potente come il conferimento della cittadinanza onoraria ad una donna come Liliana Segre. Una vittima della malvagità umana, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, che ha dedicato tutta la propria vita a trasmettere la memoria di ciò che è accaduto affinchè non si verifichi mai più. Un impegno che le è valso il titolo di senatrice a vita, giustamente attribuitole dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

"E' la dimostrazione concreta - chiudono Marchi e Biguzzi - che Italia Viva è pronta a collaborare con tutti, purchè al centro ci sia l'interesse della nostra comunità e le azioni concrete che si possono attuare. Ciò vale per tutti i temi che interessano il territorio. Per questo accogliamo con favore la decisione dell'Amministrazione di appoggiare la nostra mozione e ci auguriamo che quanto prima venga approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Con l'auspicio che tutti i comuni romagnoli vogliano seguire questa scia".