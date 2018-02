Livia Tellus, M5S all'ex consigliere Pd: "Firmi la mozione di sfiducia a Drei"

Un appello al consigliere di maggioranza Lodovico Zanetti, passato dal Pd a Liberi e Uguali, affinché firmi la mozione di sfiducia al sindaco Davide Drei, così da permettere che approdi nell'aula del Consiglio Comunale. E' quanto chiede Daniele Vergini, consigliere comunale del M5S, alla luce delle diverse vicende che stanno mettendo in imbarazzo politico il sindaco e la sua maggioranza.

Vergini ricorda la chiusura delle indagini sulla vicenda Livia Tellus, “sulla quale, lo ricordiamo il M5S ha presentato un dettagliato esposto”, rimarca il consigliere, che cita poi la vicenda della laurea falsa di Giovanna Prati, scelta come collaboratrice del sindaco. “Rinnoviamo nuovamente l'invito a tutti gli esponenti delle forze politiche presenti in consiglio a firmare una mozione di sfiducia al sindaco Drei. Nessun oltre a noi ha voluto firmarla, ci chiediamo se almeno per la vicenda Livia Tellus qualcuno sia disposto a firmare un testo condiviso, servono 13 firme per discuterlo, basterebbe quindi l'appoggio di un solo consigliere di maggioranza. Ci chiediamo in particolare se Lodovico Zanetti di Liberi e Uguali, recentemente passato al gruppo misto, sia disposto a firmare oppure sia ancora legato al PD”.