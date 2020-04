Lo Giudice (Ugl) a Zattini: "Ispirati dal buon senso e dalla difesa di famiglie e lavoratori"

“Spiace constatare che Zattini si sia lasciato andare a parole sgradevoli verso un sindacato confederale (un milione di iscritti a livello nazionale) che lui stesso ha apprezzato sottoscrivendone la piattaforma programmatica-elettorale prima del voto amministrativo dell'estate 2019 quando era un semplice candidato a sindaco in lizza con altri. Anche di recente, pochi giorni fa, ha adottato almeno una delle proposte dell'Ugl (l'accesso alla Ztl per le consegne a domicilio) per agevolare la vita delle famiglie e dei lavoratori in questa emergenza sanitaria". Commenta così il segretario territoriale dell’Ugl Filippo Lo Giudice in replica al comunicato spedito ai mass media sabato mattina dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

"Poi, però, gli sono sfuggite di bocca (o meglio: per iscritto) parole che non gli fanno onore e che sono l'opposto del vero: visto che soltanto ispirato dal 'buon senso' e dalla difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori il nostro sindacato ha consegnato un pacchetto di proposte al sindaco Zattini per rendere meno pesante la vita dei nostri concittadini in questa fase storica così delicata. Non ha accolto nessuna proposta, o meglio ne ha adottata una (sempre l'accesso condizionato alla Ztl), ma siamo sicuri che col tempo farà sue anche le altre. Non cerchiamo primogeniture, ma soltanto concorrere al bene comune. Ben sapendo , perché lo dice l'esperienza , che non sempre i meriti vengono riconosciuti. Diciamo però a Zattini di non passare il limite: “di fermarsi a riflettere e desistere da spiacevoli ragionamenti” (per usare le stesse sue parole) contro un sindacato con migliaia di iscritti, perché così facendo prenderebbe di mira una buona fetta della sua stessa comunità. E questo non è bello e gli farebbe onore”,