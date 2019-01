Lo stato delle scuole nel mirino della Lega: "Muffa sulle pareti, muri scrostati e bagni non funzionanti"

Lo stato delle scuole del Forlivese nel mirino della Lega. Il responsabile dei giovani del Carroccio Romagna Andrea Costantini parla di "tantissime segnalazioni, pervenuteci in questi giorni, da parte di altrettanti studenti che lamentano condizioni strutturali disastrose e la scarsa manutenzione degli istituti superiori del forlivese". "Anni e anni di amministrazioni targate Pd hanno inflitto alla scuola del forlivese il peggiore dei destini - espone l'esponente del Carroccio -. Le aule di alcuni dei plessi più frequentati del nostro Comune cadono letteralmente a pezzi, i muri sono invasi dalla muffa, i bagni non funzionano e le porte sembrerebbero essere un optional. Di queste segnalazioni, corredate di fotografie, abbiamo informato il nostro capogruppo in consiglio comunale Daniele Mezzacapo affinché solleciti, con un question time, la giunta Drei a darsi una mossa e a sanare situazioni al limite della decenza".

"La qualità e la sicurezza degli istituti scolastici del forlivese sono una delle priorità del nostro programma di Governo - aggiunge Mezzacapo -. Di fronte a situazioni da terzo mondo come quella dell'Itas biologico sanitario o di ragioneria non si può stare a guardare. La politica e le Istituzioni hanno l’obbligo di rendere la scuola un ambiente accogliente, salubre e sicuro che stimoli i ragazzi nell'apprendimento e nella crescita formativa. Dopo l’intervento del Ministro Bussetti e lo stanziamento di 800mila euro per la messa in sicurezza e la realizzazione di quattro palestre scolastiche, è compito del Comune intervenire con strumenti e iniziative concrete per offrire alle famiglie, agli studenti e ai nostri docenti una scuola sicura e di qualità".