"Locali piccoli e obsoleti": Minutillo (FdI) presenta un question time sulle Poste di via Cava

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo, ha presentato un question time sulla questione Poste in via Cava. "Secondo alcuni cittadini i locali dello stabile che ospita il servizio postale sarebbero piccoli, obsoleti e inadeguati per l’affluenza. Oltretutto l’ufficio serve anche il quartiere Villanova e presenta un’alta affluenza - espone Minutillo -. Nel prossimo consiglio provvederò ad interrogare la giunta su come intende intervenire per risolvere il problema posto che il servizio postale risulta essere fondamentale per aziende e cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.