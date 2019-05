Elezioni, Zanetti e l'appello all'unità per Calderoni: "Ci sono assenze che si notano"

Lodovico Zanetti, candidato al Consiglio comunale per la lista civica a sostegno di Giorgio Calderoni, lancia "un appello all'unità". "E' bello vedere in un momento come questo, in cui è in discussione la storia, grande, del governo della città da parte del centrosinistra, schierarsi, attorno a Calderoni, il nostro candidato sindaco, in un afflato corale, ex sindaci, parlamentari e molti tra coloro che di questa storia sono stati partecipi - premette Zanetti -. Ancora più bello vedere i tanti giovani che ho incontrato alle iniziative per la campagna elettorale".

"Spiace però notare, in questa condivisione, la mancanza di alcuni, che per la loro storia, e per il loro autorevole peso politico potrebbero essere fondamentali sia al primo turno, che in un eventuale ballottaggio - prosegue Zanetti -. Non mi riferisco a chi ha scelto di correre in liste con candidati diversi, scelta che capisco, pur non condividendola, e non farò nomi, ma, parafrasando Nanni Moretti, ci sono assenze che si notano più delle presenze. E in questo caso, pur comprendendo, in parte le loro ragioni, non posso che chiedere di soprassedere a quanto successo in passato. Altrimenti, il fare l'Achille nella tenda, oltre a votare a sicura morte Patroclo, si mette a rischio il finale della battaglia. E quindi, chiedo a loro di abbandonare ogni indugio. Non è il momento".

"E se pensano di aver subito torti, ricordino , con Marco Aurelio, che il modo migliore di trattare un nemico è comportarsi diversamente da lui, e a maggior ragione deve valere per un compagno, a prescindere da qualcosa successo in passato. Li aspetto, certo che non vorranno abbandonare il campo, perchè un domani, qualcuno, potrebbe ricordare , ome don Milani che “Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia", conclude.