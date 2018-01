Consiglio comunale, Lodovico Zanetti esce dal Pd e passa al Gruppo Misto

Lodovico Zanetti esce dal Partito Democratico e passa al Gruppo Misto. Lo ha annunciato lo stesso Zanetti ad inizio della seduta del Consiglio comunale. "Stante la situazione politica, è una presa d'atto". Alla notizia è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia, Lauro Biondi: "Lo dico conoscendo la profondità e i ragionamenti ancorchè non condivisibili da parte mia del consigliere Zanetti e lo spessore della persona. Per questa ragione mi chiedo se non sia necessario che il consigliere Zanetti, a seguito di questa sua indiscutibile e legittima presa di posizione, non ci spieghi le ragioni, che presumiamo siano di carattere politico e non solo per le quali ha compiuto questa scelta. Ci riserveremmo e ci riserviamo di esprimere il nostro importante umile, ma importante giudizio". "Per quanto mi riguarda è stato esaustivo ed esauriente", ha liquidato il presidente del Consiglio, Paolo Ragazzini.