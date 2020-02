Lotta all'alcol e alle droghe, Costantini: "Coinvolgere sempre più giovani influencer"

Coinvolgere sempre più giovani influencer, autorità ed istituzioni scolastiche nella battaglia di prevenzione contro alcool e sostanze stupefacenti. A lanciare la proposta è il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, secondo il quale " ognuno nel proprio piccolo è in grado di influenzare in maniera sostanziale le opinioni e gli atteggiamenti di terzi in ragione della sua reputazione e posizione rispetto a determinate tematiche". Per questo motivo, "è necessario che sempre più ragazzi si mettano in gioco per essere influenti e rafforzare il messaggio che ci si può ed anzi, che ci si deve, divertire anche senza sballarsi affinché si affermi sempre più il divertimento sano, controllato e responsabile".

Costantini cita come esempio "degno di lode" l'iniziativa educativa "Big Fun No Trip", lanciata dalla quattordicenne Matilde Montanari per promuovere ai suoi coetanei iniziative ed eventi di educazione alla salute e di promozione del sano divertimento . Il progetto ha fatto il suo esordio alla scuola "Caterina Sforza" con la presenza dell’assessore Paola Casara, che, evidenzia Costantini, "con grande interesse per l’argomento ha lavorato e continuerà a lavorare con grande impegno su questa grande battaglia che vedrà il costante impegno della amministrazione comunale, nell’arco del mandato non verranno a mancare di certo importanti e significativi progetti ed incontri per fornire continuità ad percors".

"’I sondaggi hanno ribadito fumo, alcool e droghe, cosiddette leggere e non, siano protagonisti tra i ragazzi di età anche molto tenera - conclude il giovani leghista -. E' necessario impiegare tutte le risorse necessarie per invertire il trend".