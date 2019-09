Lotta alla droga nelle scuole, "Quasi 100mila euro a Forlì e Cesena, merito di Salvini"

“E’ grazie a Matteo Salvini, che da ministro dell’Interno ha fortemente voluto il progetto ‘Scuole sicure’, se Forlì e Cesena riceveranno un cospicuo contributo di circa 100.000 euro per iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici”.

Lo sottolinea Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che saluta così l’incontro avvenuto in Prefettura con i sindaci delle due città.

“Sono davvero strabiliato di fronte alla carenza di onestà intellettuale del Pd che sottovaluta e critica gli innumerevoli progetti assunti dal ministro dell’Interno Salvini, nei mesi scorsi, che hanno ottenuto non solo ottimi risultati ma che si sono concretizzati davvero in risorse immediate per i Comuni e i territori. Penso, oltre a ‘Scuole sicure’, anche a ‘Spiagge sicure’ e ai decreti Sicurezza. Dalle parole ai fatti, come abbiamo sempre detto. Un approccio ben diverso da chi propaganda fumose promesse di risorse a pioggia solo in campagna elettorale. Il riferimento non è casuale: parlo di Stefano Bonaccini".

"Per quanto riguarda, il tema droghe - conclude Morrone - terremo gli occhi ben aperti, per evitare che passino linee di strisciante legalizzazione o di un allentamento dell’attenzione contro spaccio e consumo. Drogarsi fa male e non esistono droghe di serie A e B. Dobbiamo educare i nostri giovani e giovanissimi a capire i rischi gravi che corrono”.