Il governatore del Veneto Luca Zaia, nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni regionali per la Regione Emilia-Romagna, ha visitato a Forlì il moderno e all'avanguardia stabilimento dolciario di "Flamigni", assieme al segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, del sindaco Gian Luca Zattini e diversi esponenti della giunta. Per Zaia "il Veneto ha aperto gli ospedali di notte, con grandi benefici" e sottolinea come la sua sanità sia benchmark nazionale.