M5S, chiuse le "Regionarie": ecco i candidati del collegio di Forlì-Cesena

Simone Benini di Forlì, Damiana Mirto di Gambettola, Jessica Amadio di Cesenatico, Alfredo Bonetti di Gambettola e Alessandro Ruffilli di Forlì. E' la lista dei candidati alle regionali del M5S, nel collegio di Forlì-Cesena.

Si è concluso l'iter che ha visto gli iscritti del Movimento 5 Stelle votare sulla piattaforma online Rousseau, per scegliere i candidati alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Mercoledì è stata la volta del voto per i candidati consiglieri. I più votati nelle varie circoscrizioni hanno partecipato alla votazione per diventare candidato presidente. A spuntarla è stato Simone Benini, consigliere comunale di Forlì che ha raccolto 335 preferenze su 6015 espresse dagli attivisti online.