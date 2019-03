Presidio della Polizia Locale in centro, il M5S: "Il nostro programma è già realtà ancor prima delle elezioni"

"Ci fa piacere che l'attuale giunta, nonostante abbia bocciato innumerevoli nostre buone proposte, pensi ora, a pochi mesi dalla campagna elettorale, di prendere spunto dal nostro programma per la rinascita della citta. La realizzazione di un punto di presidio delle forze dell'ordine in centro era infatti il secondo punto del nostro programma Sicurezza, annunciato ben 5 mesi fa, per la precisione il 9 novembre dell'anno scorso accompagnato da un video di spiegazione". E' quanto afferma il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Daniele Vergini.

"Il nostro programma pare essere stato notato dall'attuale giunta che si è affrettata a realizzare una delle nostre idee per poi spacciarla come propria proposta - evidenzia l'esponente pentastellato -. Ma a noi va bene lo stesso, ci rallegriamo che il "cantiere" sia partito, anche se, un po' sconclusionato e forse non pienamente in sicurezza. In ogni caso l'importante è che il nostro programma si realizzi, e noi questo possiamo dirlo perché, a differenza delle altre forze politiche, noi un programma ce l'abbiamo. E se i cittadini ci porteranno al governo della città lo realizzeremo".