M5S: "No alla pubblicità del gioco d'azzardo dentro la fiera"

No a stand che allestiscono gioco d'azzardo in fiera: è la protesta che arriva dai consiglieri comunali Daniele Vergini e Simone Benini del Movimento 5 Stelle di Forlì. Il riferimento è allo stand che si trova subito a fianco dell'ingresso al primo padiglione della fiera di Forlì in cui, in occasione di diverse fiere e da alcuni anni, si reclamizza il gioco legale che si tiene a San Marino. Lo stand era presente anche in occasione della fiera dell'ultimo week-end, organizzata da un soggetto privato esterno alla proprietà della fiera, che è dell'ente “Fiera di Forlì”.

“Visto che pare che il Pd tenterà di accollare ai cittadini forlivesi i debiti fatti in questi anni dalla Fiera, chiediamo che almeno ci venga risparmiata la pubblicità al gioco d’azzardo! Chiediamo quindi che i soci impongano alla Fiera di vietare per regolamento la presenza di stand dove venga pubblicizzato anche in modo indiretto il gioco d’azzardo - concludono i consiglieri pentastellati - ci sarebbe piaciuto parlarne in consiglio ma il Pd ha annullato d’imperio ogni Consiglio Comunale da qui a metà marzo, con evidenti motivazioni elettorali…”