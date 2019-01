M5S, nuova assemblea nei quartieri: tappa a San Varano

Nuova tappa di “Movimento in ascolto”, il ciclo di assemblee itineranti tra i quartieri per raccogliere i problemi dei cittadini. Il prossimo appuntamento è per venerdì, con l'incontro coi cittadini di Rovere, Villagrappa e San Varano. Spiega una nota: "L’assemblea itinerante del M5S di Forlì all’interno dei quartieri è nata per dare voce a chi abita luoghi troppo spesso dimenticati dai partiti e dalle istituzioni locali". L'incontro è alle 21, nel teatro della chiesa di S.Varano, in via Firenze 215. I consiglieri del M5S al Comune di Forlì, Daniele Vergini e Simone Benini,

incontreranno i cittadini dei quartieri Rovere, Villagrappa e San Varano. Nel corso della serata gli abitanti potranno segnalare tutte le criticità presenti nel loro quartiere, mentre i consiglieri Vergini e Benini illustreranno le proposte contenute del Programma del M5S per le elezioni comunali di maggio. All’incontro parteciperà anche il parlamentare del M5S, Carlo De Girolamo che risponderà sui temi nazionali. "L’obiettivo del M5S è quello di far

rinascere Forlì e riportarla a quel ruolo di “città territorio” che aveva fino a qualche anno fa quando era riconosciuta come il vero capoluogo della Romagna", conclude la nota.