M5S, ospite del banchetto in Piazza Saffi il portavoce al Senato Nicola Morra

Sabato, dalle 16:30 alle 18:30 sarà in Piazza Saffi il portavoce al Senato de Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Come ogni sabato il meetuo pentastellato si ritroverà in un banchetto, viene spiegato, "per ascoltare i bisogni de icittadini e per promuovere le iniziative presenti e future sul territorio .Il nostro senatore ci aggiornerà sulle ultime novità di politica nazionale, e risponderà alle domande, ai dubbi ed alle curiosità dei cittadini forlivesi presenti, senza filtri e senza scorte. Sarà anche un’occasione di incontro per vivere il centro storico che vorremmo tornasse ad essere il salotto della città".