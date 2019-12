M5S, "Regionarie": ecco il più votato in Provincia. Ora il candidato presidente

Nella giornata di mercoledì gli attivisti del Movimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma online Rousseau hanno votato per le 'Regionarie', la votazione online per la scelta dei candidati da presentare per le elezioni regionali del 26 gennaio.

Invece nella giornata di giovedì a partire dalle ore 10 fino alle ore 19, si procederà al voto per il candidato Presidente. Gli iscritti abilitati residenti in Emilia-Romagna potranno votare tra i nominativi presenti all’interno di una lista contenente i candidati consiglieri che sono risultati più votati in ogni circoscrizione e che hanno accettato di candidarsi anche per la carica di Presidente.

Questa la lista dei candidati consiglieri più votati che parteciperanno alla votazione per il candidato Presidente: Simone Benini (il più votato della provincia di Forlì-Cesena), Natascia Cersosimo, Luigi Delli Paoli, Giuseppe Distante, Claudio Fochi, Monica Medici, Silvia Piccinini, Giuseppe Rai, Giancarlo Schiano.