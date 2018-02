Madonna del Fuoco, Rondoni incontra i cittadini al Rondo Point

Alessandro Rondoni domenica alle 17 incontrerà i cittadini al Rondo Point, in Corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza Saffi, per dialogare sulla politica locale e nazionale e illustrare le prossime iniziative fra cui la visita guidata, organizzata giovedì 8 marzo da “ForzARomagna” e Rondo Point, alla mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio” ai Musei San Domenico (per info e prenotazioni tel. 340 4264946). Rondoni, che parteciperà anche alla tradizionale festa della Madonna del Fuoco con le bancarelle in centro e alla messa del Vescovo in Duomo alle ore 11, sottolinea l’importanza della ricorrenza e ricorda: "La festa della Patrona di Forlì è un avvenimento importante per l’intera comunità. È, infatti, l’occasione per valorizzare la nostra storia e la nostra tradizione".