Maggioranza assente in Commissione, protesta la Lega: "Forte segnale di sfiducia al sindaco"

E' saltata la commissione per l’affidamento dei servizi di tesoreria. E' infatti venuto a mancare il numero legale per l'assenza dei consiglieri del Pd. "Abbiamo atteso i consiglieri di maggioranza circa 50 minuti - commenta Daniele Mezzacapo. capogruppo della Lega, unica forza di opposizione con Forza Italia a essere presente alla seduta -, ma non sono bastati perché nessuno di loro si è presentato e la Commissione è stata rinviata. Con noi c’erano tutti i tecnici del Comune, intervenuti per illustrare l’argomento, e i consiglieri di Forza Italia. Nei banchi della maggioranza, invece, non si è visto nessuno per quasi un’ora". "A questo punto anche il sindaco più cocciuto si porrebbe delle domande - incalza Mezzacapo -. E' evidente che nemmeno il suo stesso partito lo appoggia più e che quello lanciatogli venerdì pomeriggio è un chiaro segnale di delegittimazione. Mi chiedo cos’altro aspetti, se non un invito scritto, per fare un passo indietro".