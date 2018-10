Magistratura Onoraria, Morrone: "Impegno del Governo per migliorare le condizioni della categoria"

“La riforma della Magistratura Onoraria, che porta il nome dell’ex ministro Orlando, non va bene a nessuno. Il Governo è disponibile a prevedere correttivi che la migliorino, auspicando la maggiore condivisione possibile delle categorie interessate”. Con queste parole il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, ha chiuso i lavori del secondo incontro del Tavolo tecnico, istituito al Gabinetto del Ministro della Giustizia, a cui siedono rappresentanti dei Giudici di Pace, dei Giudici onorari di Tribunale, dei Viceprocuratori onorari, dei Giudici ausiliari, del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale forense e dell’Associazione nazionale Magistrati, oltre a dirigenti tecnici del ministero.

“L’impegno che ci assumiamo è quello di migliorare le condizioni della categoria nel limite del possibile, accogliendo in particolare quelle esigenze che sono più condivise. C’è grande sensibilità, per esempio, ad accogliere la richiesta di un ‘doppio binario’, vale a dire la previsione di percorsi differenziati tra chi da anni ha profuso la propria attività al servizio della giustizia e chi in futuro si dedicherà a questo ruolo - ha aggiungo Morrone -. Siamo ancora in una fase interlocutoria, di analisi di tutti i contributi, di verifica sulle modalità di intervento per migliorare la ‘riforma Orlando’ e di confronto con il ministero delle Finanze per valutare le disponibilità, tuttavia il Governo è intenzionato a portare a termine questa partita con celerità, compatibilmente con il raggiungimento di un accordo il più allargato possibile e dei tempi tecnici necessari per eventuali disegni di legge utili a modificare la ‘riforma Orlando’ laddove non sia possibile procedere con semplici correttivi”.