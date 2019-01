Magistratura onoraria, Morrone: "Presto il tavolo da cui uscirà il nuovo testo che cambierà la riforma ‘Orlando’"

“Entro il prossimo mese di febbraio sarà convocato il Tavolo tecnico che dovrà esaminare l’ipotesi risolutiva del nuovo testo di riforma della Magistratura onoraria”. Ne dà notizia il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, dopo un incontro al ministero di via Arenula, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì col ministro Alfonso Bonafede, a cui hanno preso parte dirigenti degli uffici tecnici. La decisione di insediare il Tavolo tecnico per cambiare la riforma ’Orlando’ è stata assunta durante una riunione svoltasi il 30 agosto al ministero della Giustizia, presieduto dallo stesso Morrone che ha sempre puntato "all’accoglimento delle istanze delle rappresentanze della Magistratura onoraria (GDP, VPO, GOT), a cui hanno preso parte rappresentanti delle loro associazioni". "Durante questi mesi si sono svolti altri incontri e sono state ascoltate le proposte delle categorie coinvolte - viene rimarcato -. Alla fase di ascolto è seguito un intenso confronto interministeriale e la ponderata messa a punto di una proposta che verrà presentata nell’annunciata riunione".