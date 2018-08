Magistratura ordinaria, il sottosegretario Morrone convoca le associazioni

Convocate al Ministero della Giustizia, il prossimo 30 agosto, dal sottosegretario Jacopo Morrone, le associazioni che rappresentano la Magistratura Onoraria a un Tavolo tecnico appositamente istituito per un confronto approfondito sulla riforma della categoria. “L’obiettivo è quello di mettere a punto un metodo di lavoro condiviso per affrontare e cercare di risolvere, per quanto possibile, le problematiche emerse dopo il varo della riforma ‘Orlando’”, spiega Morrone.

Il sottosegretario Morrone si è detto “particolarmente sensibile alle istanze della categoria”, tanto da dare “disposizioni, come gesto di apertura, d’intesa con il ministro Alfonso Bonafede, perché siano restituiti ai Magistrati Onorari i tesserini personali di riconoscimento validi ai fini del porto d’armi senza licenza, ritirati sulla base di una circolare ministeriale, e perché si eviti la revoca di quelli ancora in dotazione, fino a quando non si sarà espresso il Tar del Lazio, sul ricorso presentato dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale”.