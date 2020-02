PolStrada di Rocca, anche il Pd alla manifestazione contro la chiusura: Avanti tutti insieme"

Sabato mattina il Pd forlivese sarà presente al presidio in difesa del distaccamento di Polizia di Rocca San Casciano. "La notizia dell’apertura del Governo ad un’eventuale proroga fa sperare che la chiusura possa essere ancora scongiurata, per questo ringrazio i parlamentari che si sono spesi per far approdare la questione a Roma - afferma Daniele Vabonesi, segretario territoriale del Pd forlivese -. La possibile razionalizzazione che andrebbe a colpire il servizio di Polizia stradale a Rocca creerebbe un enorme falla nella sicurezza stradale del territorio, anche a fronte di un anno come il 2019, che ha visto i numeri dei morti sulla strada schizzare in alto".

"La Statale 67, in particolare, è frequentemente teatro di gravi incidenti, come tutti sappiamo, e l’eliminazione dei controlli da parte della Polstrada di Rocca non potrebbe che peggiorare la situazione. Inoltre, non dimentichiamo che questa chiusura penalizzerebbe una parte del territorio montano, che già si trova in difficoltà per la mancanza di servizi ed opportunità per le nuove generazioni. Ora andiamo avanti tutti insieme per scongiurare questa chiusura, raccogliendo l’appello di sindaci, sindacati e associazioni", conclude.