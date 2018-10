Manovra economica, duro attacco di Vietina (Fi) al Governo: "Sta solo indebitando il Paese"

"Questo Governo non sta affatto agendo con diligenza". Duro attacco della parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio Simona Vietina. Argomentando sulla manovra economica, l'esponente berlusconiana sottolinea come l'esecutivo giallo-verde "sta solo indebitando il Paese e saranno i nostri figli e nipoti, le future generazioni, a pagare lo scotto di questo debito che, tra l’altro, servirà solo a produrre assistenzialismo fine a se stesso".

"Non consentirà di far ripartire l’economia e nemmeno di ridurre la disoccupazione - afferma Vietina -. Questo Paese ha già sofferto troppo per un assistenzialismo a pioggia che non produce integrazione ma, spesso e nella maggior parte dei casi, ghettizza e relega ulteriormente gli ultimi ai margini della società. E’ il lavoro che crea integrazione ma questo Governo sembra non averlo affatto capito".