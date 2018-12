Manovra, il rammarico di Vietina: "Da questo governo nessun sostegno alla montagna"

"La bocciatura degli ordini del giorno sulla defiscalizzazione per la montagna e sul rinvio della fatturazione elettronica per imprenditori e Partite Iva operanti nei Comuni montani danno l’idea di quanta considerazione abbia questo Governo per la montagna". E' il rammarico esternato dai deputati Simona Vietina e Galeazzo Bignami. "Nessuna strategia per il rilancio dei nostri Comuni montani, dell’impresa e dell’agricoltura di montagna che sarà ulteriormente messa in difficoltà dalla fatturazione elettronica, resa obbligatoria anche in zone dove non c’è connessione internet - affermano gli esponenti azzurri -. Scelte illogiche che non tutelano e non valorizzano coloro che, da veri eroi, scelgono di investire in zone logisticamente svantaggiate contribuendo a frenare il preoccupante spopolamento a cui da anni stiamo assistendo".

Vietina e Bignami considerano "grave anche la bocciatura dell’ordine del giorno con la quale si chiedeva di assumere provvedimenti volti a individuare sgravi fiscali e soluzioni di alleggerimento burocratico per chi possiede o intenda avviare o potenziare un’attività, aprire un negozio o una partita Iva in un Comune montano. Si chiedeva altresì di adottare ogni iniziativa utile per l’istituzione di “zone a fiscalità di vantaggio” e “zone franche montane”, prevedendo agevolazioni per quelle attività e imprese operanti nei territori montani e con personale risiedente, almeno per l’85 per cento del totale, nel territorio stesso. Una proposta di buon senso, volta a promuovere non solo gli insediamenti economici nei territori montani, contrastandone così la rarefazione commerciale, ma anche l’occupazione stessa, vincolando l’agevolazione fiscale all’assunzione di persone residenti in zona. Nulla di tutto questo è stato accolto. Questo Governo ne risponderà direttamente alle tante imprese, ai tanti agricoltori, ai tanti piccoli operatori economici e artigiani che, ogni giorno, tra difficoltà e sacrifici, mantengono viva e attrattiva la nostra montagna".