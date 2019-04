Marabini (Alternativa per Forlì): "Il Pd si vanta di meno tasse? Avrei preferito più servizi"

Meno tasse? Era meglio pagare 20 euro in più e magari fruire di più servizi: è la presa di posizione di Giulio Marabini, esponente della lista “Alternativa per Forlì”, dove è approdato dopo la sua esperienza in Liberi e Uguali. Marabini interviene sulla classifica del Sole 25 Ore che indica un calo dell'addizionale Irpef solo nelle città di Forlì e Pisa, le sole in Italia. Commenta per “Alternativa per Forlì”: “I progressi forlivesi negli ultimi anni sono purtroppo sporadici, non stupisce quindi che l’amministrazione comunale ed il partito che detiene la maggior responsabilità nel governo cittadino tentino, sul finire del mandato amministrativo, di comunicare quelli che ritengono essere i loro successi”.

E aggiunge: “È il caso della riduzione dell’aliquota IRPEF comunale. Si potrebbe osservare come questo provvedimento segua in pieno il trend politico mondiale degli ultimi anni (si può tranquillamente dire degli ultimi 30 anni), secondo cui un’amministrazione o un governo non si misurano su ciò che fanno per i cittadini o che investono nell’interesse della comunità, ma su quanto riducono le tasse. Sul piano nazionale conta la “flat tax” (in realtà una riedizione dei regimi forfettari già esistenti, peraltro in molti casi meno vantaggiosa dei precedenti), mentre nessuno dà peso alle difficoltà di scuola e sanità pubblica ed agli investimenti quasi azzerati da 10 anni a questa parte e per nulla toccati dal governo in carica”.

“Sul piano locale si sbandiera una riduzione IRPEF che difficilmente il cittadino medio potrebbe quantificare (in ogni caso non senza un commercialista) e che ancor più difficilmente potrebbe ritenere rilevante per le proprie finanze domestiche. Al contempo è ancora del tutto incerto l’importo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti che ALEA applicherà ai cittadini forlivesi e che potrebbe essere assai più alto del modesto risparmio fiscale, mentre importanti investimenti, determinanti per la vita della comunità, verranno forse realizzati con molti anni di ritardo”.

“Come residente del Quartiere di San Martino in Strada e genitore, non so quale sarà il mio risparmio IRPEF, ma so perfettamente che fin dal 2011/2012 l’Assessore Tronconi aveva programmato la costituzione dell’Istituto Comprensivo 8 – oggi intitolato a Camelia Matatia e fortunatamente operante con successo – e la realizzazione di un plesso che ospitasse gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo e, soprattutto, aule e laboratori della scuola secondaria, oggi ancora ospitati con difficoltà a scavalco tra il plesso di primaria di San Martino (A. Focaccia) e quello di Collina (R. Folleraou). In sostanza l’unica porzione di territorio priva di una scuola media dovrà attendere fino al settembre 2020 (sempre che non sorgano ulteriori incidenti di percorso) per poter dare ai propri figli una struttura di scuola secondaria adeguata alle esigenze ed ai programmi. In tutta franchezza avrei preferito pagare 20 euro di IRPEF in più in cambio di servizi e di investimenti realizzati in tempi adeguati”.