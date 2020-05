Esce da Forza Italia, ma viene respinto dal gruppo di Fratelli d'Italia, Catalano nel Gruppo Misto

Approderà al Gruppo Misto il consigliere comunale eletto nelle file di Forza Italia Marco Catalano, che ha abbracciato politicamente Fratelli d'Italia, ma è stato respinto dal gruppo consigliare del partito della Meloni dal consigliere comunale e capogruppo Davide Minutillo. E' una nota dello stesso consigliere ad annunciarlo, dopo la “telenovela” dell'ultimo consiglio comunale in cui è stato confermato il mancato accoglimento di Catalano in Fratelli d'Italia, ma contemporaneamente è stato considerato fuori da Forza Italia dal capogruppo Lauro Biondi.

Spiega Catalano: “Il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo mi ha inviato una lettera in cui mi conferma che pur temporaneamente nel Gruppo Misto rappresenterò a pieno titolo Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Forlì, portando avanti le tesi del partito e garantendo il pieno appoggio alla giunta Zattini di centrodestra. La dirigenza di Fdi a tutti i livelli mi ha ufficialmente inserito tra gli amministratori del partito. Sin da marzo ho aderito convintamente a Fdi, come già pubblicamente espresso. Mi colloco, per il momento, nel Gruppo Misto, auspicando che le vicende di questi giorni sono e saranno superate. Porterò in Consiglio la voce di Giorgia Meloni e mi impegnerò per affrontare e spero risolvere con i colleghi della maggioranza di centro-destra le problematiche della mia città. Il Sindaco Zattini e la giunta avranno il mio leale e convinto appoggio,in linea con l'indirizzo del partito. Ringrazio l'on.Donzelli, responsabile nazionale del partito, l'on. Bignami e l'avv. Barcaiuolo per la fiducia riservatami ed il sostegno concessomi”, conclude Catalano. Tuttavia il gruppo dei militanti locali di Fratelli d'Italia con una nota ha già spiegato di non ritenere valida l'autorità di Roberto Petri che ha gestito il passaggio di Catalano in Fratelli d'Italia e per questo hanno chiuso le porte al consigliere uscito da Forza Italia.

Il Gruppo Misto sarà ora formato da 3 consiglieri: Massimo Marchi (Italia Viva, eletto col Pd), Francesco Lasaponara (espulso dal gruppo consigliare della Lega) e ora Marco Catalano (Fratelli d'Italia, eletto in Forza Italia).