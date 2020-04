Marco Catalano lascia Forza Italia e sposa Fratelli d'Italia: "Scelta di valori"

Marco Catalano scioglie le riserve e annuncia la fine della sua esperienza in Forza Italia, sposando Fratelli d'Italia. "Il mio impegno politico, come consigliere comunale, continuerà immutato", evidenzia, spiegando di aver aderito a FdI "fortemente ispirato dai valori che da sempre ho dentro di me: la tutela dell’identità nazionale, la difesa della famiglia, il sostegno dell iniziativa privata, delle professioni e dei lavoratori tutti e della legalità".

"La mia e’ una scelta fatta in tutta serenità e lealtà - prosegue Catalano -. Conseguentemente continuerò a lavorare per il bene della mia città e del suo territorio con entusiasmo per la libertà, per la giustizia per la meritocrazia e per la solidarietà sociale che fanno parte integrante del mio essere. Un particolare ringraziamento va all'amico Luca Bartolini e agli amici di Forza Italia (che rimarranno tali) con i quali nel giugno scorso ho gioito dell'epocale vittoria del centrodestra nella nostra Forli".