Marco Di Maio all'evento dedicato al rendiconto sulla sua attività svolta in Parlamento

Prosegue l'attività di rendicontazione sul lavoro svolto nel 2017 e negli anni passati da parte del deputato Marco Di Maio. Il prossimo appuntamento è per domani sera, lunedì 5 febbraio alle 20.30, presso il salone parrocchiale di Santa Rita a Santa Maria Nuova di Bertinoro (via Santa Croce, 4070). Come sempre un 'viaggio' tra le cose fatte a livello nazionale e locale, impreziosito dagli interventi di esponenti della società civile, amministratori, mondo del volontariato. "Anche se manca meno di un mese alle elezioni - afferma il parlamentare - voglio continuare a fare ciò che ho sempre fatto negli ultimi cinque anni: stare sul territorio, presentare il lavoro fatto, coinvolgere persone anche lontane dall'impegno diretto in politica. In queste elezioni, per la prima volta dopo tanti anni, potremo votare le persone ancor prima che i simboli, perchè i nomi dei candidati saranno stampati sulla scheda. Far capire ciò che si è fatto, oltre a ciò che si vorrebbe fare in futuro, senza polemiche e attacchi è la cifra di tutta la campagna elettorale e dell'impegno che ho portato avanti in questi anni. Continueremo così fino alla fine".