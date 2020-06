Marco Di Maio minacciato di morte, la vicinanza del sindaco: "Fatti da condannare e contrastare"

Il sindaco Gian Luca Zattini attraverso Facebook ha espresso solidarietà al deputato Marco Di Maio, oggetto giovedì scorso di minacce di morte via mail: "Ogni minaccia contro una persona è una minaccia contro l'intera collettività. Ed è l'intera collettività che, con fermezza, deve condannare e contrastare ogni forma di intimidazione. Ho espresso personalmente la mia solidarietà e quella dell'intera Città di Forlì all'onorevole Marco Di Maio che recentemente è stato oggetto di una pesante intimidazione sui social per la quale, giustamente, ha già sporto denuncia alle Autorità".

"Ritengo altrettanto importante condividere questa vicinanza con l'intera comunità perché è fondamentale ribadire che nello Stato di Diritto e in Democrazia esiste un confine che né parole, né i fatti devono mai oltrepassare - prosegue il primo cittadino -. Quel confine è rappresentato dai valori della Costituzione della Repubblica e deve essere difeso da tutti con grande senso di responsabilità".

Risponde il deputato Di Maio: "Ringrazio il sindaco Gian Luca Zattini per la vicinanza manifestata privatamente e pubblicamente. La diversità di opinioni non deve far mai venire meno il rispetto dei valori che stanno alla base della nostra convivenza civile. Il suo è un gesto non scontato e che, come ho avuto modo di dirgli personalmente, apprezzo particolarmente. Grazie".