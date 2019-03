Marco Di Maio tra i 9 'garanti' nazionali del Partito Democratico

Importante riconoscimento politico per il deputato Marco Di Maio. Il parlamentare romagnolo, infatti, è stato eletto dalla Assemblea nazionale del Partito Democratico tra i 9 componenti della Commissione nazionale di garanzia, l’organo che sovrintende alla regolarità delle procedure e alla vita interna al partito. Un incarico che lo rende invitato permanente alle riunioni della Direzione nazionale.

"Ringrazio Anna Ascani e Roberto Giachetti per avermi proposto per un ruolo delicato e di grande responsabilità; e Nicola Zingaretti per la fiducia - commenta il parlamentare -. Sono onorato di poter contribuire alla costruzione dell'alternativa alle forze di governo essendo anche nel 'cuore' del dibattito nazionale del mio partito, in un clima che spero possa essere unitario e senza riproporre quel fuoco amico che tanto male ha fatto in passato. Serve essere concreti e vicini ai problemi reali di persone e imprese, come cerco quotidianamente di fare nello svolgimento del mio mandato parlamentare. Questo è un impegno aggiuntivo che, però, onorerò come sempre al massimo delle mie capacità".