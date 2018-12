Manovra, Marco Di Maio: "Da Lega e M5S carneficina per il mondo no-profit"

"Un Natale amaro per tutte le realtà che operano nel campo del no-profit: assistenza sociale, sanità, beneficenza, istruzione, alloggio sociale, terzo settore". E' quanto afferma il parlamentare forlivese Marco Di Maio sulla sua pagina Facebook a proposito della legge di Bilancio. "Il Governo e la maggioranza parlamentare composta da Lega e Movimento 5 stelle - afferma l'esponente dem - hanno deciso di raddoppiare le tasse: l'Ires, l'imposta sul reddito, sale dal 12 al 24%. Una carneficina, perchè l'aumento si tradurrà in minori servizi, posti di lavoro che saltano, assistenza ridotta. In Romagna tutto ciò avrà un impatto ancora maggiore perchè da noi è più forte che altrove la rete del Terzo Settore. Il tutto senza che al parlamento sia data la possibilità di discutere nemmeno un emendamento".