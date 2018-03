Verso il 2019, Di Maio a Salotto blu: "Su Drei decide il Pd, prima degli esiti giudiziari"

E' il deputato Marco Di Maio il nuovo ospite della trasmissione "Salotto Blu", condotta dal giornalista Mario Russomanno e che andrà in onda lunedì alle 23.15. Il parlamentare, rieletto in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, ha analizzato il voto: "Il Pd potrebbe non essere più il partito guida per la Romagna - ha dichiarato Di Maio -. Mi hanno amareggiato le dichiarazioni del sindaco di Cesena Lucchi che ha affermato che i parlamentari del centro destra diventano i suoi riferimenti. La realizzazione del nuovo Ospedale a Villa Sistina deve, ancor di più oggi, entrare in una riflessione più complessiva".

Di Maio si è anche soffermato sulle prospettive della Giunta municipale forlivese: "Ilsindaco deve dire se intende ricandidarsi oppure no. A quel punto spetta al Pd una valutazione che, per non rischiare di essere condizionata dagli eventuali sviluppi della inchiesta legata alla questione Livia Tellus, dovrà essere tempestiva".