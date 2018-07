Festa de l’Unità di Ca’Ossi e Resistenza: secondo week end con Maria Elena Boschi

Secondo week-end per la Festa de L’Unità di Ca’Ossi e Resistenza al Parco Incontro di via Ribolle. Ogni sera dalle 19 sarà aperto il ristorante con specialità romagnole, poi gelato artigianale e spettacoli per i più piccoli con nonno Franz. La serata di sabato si apre, alle 18.30, con Maria Elena Boschi, deputata, membro della commissione Bilancio, che sarà insieme al deputato, membro della commissione Affari istituzionali, Marco Di Maio, per discutere di attualità e politica. Conduce l’incontro Mario Russomanno di Videoregione. A seguire, alle 20.30, i burattini di Christian Waldo presentano lo spettacolo “Sganapino e la buca del diavolo”. Alle 21.30 la musica soft Jazz dei Nostos (Laura Zecchini voce e piano, Filippo Pezzi chitarra e Leonardo Ricci percussioni).

Domenica, alle 19, si parlerà del nuovo modello di gestione della raccolta dei rifiuti con Alea Ambiente. Interviene William Sanzani, assessore del Comune di Forlì. Alle 21 la musica dei Raccolta Differenziata. (Chiara Boccatonda voce, Olly Amadori voce, Simone Surdo basso, Roberto Rani batteria, Alessandro Cassani tastiere, Federico Zanetti chitarra).