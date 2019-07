La segretaria della Cgil Giorgini: "Reddito di cittadinanza? Più annuncio che sostanza"

Il reddito di cittadinanza? "Più annuncio che sostanza". Così il segretario generale della Cgil forlivese, Maria Giorgini, ospite della trasmissione "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno su VideoRegione che andrà in onda sabato alle 23.15. Giorgini si è espressa in ordine alla tutela dei diritti dei lavoratori impegnati nelle infrastrutture fieristiche e aeroportuali. Ha riflettuto sulla condizione del lavoro femminile in Romagna: "Non ci sono abbastanza donne in ruoli dirigenziali perché le opportunità non sono effettivamente paritarie a quelle degli uomini".

Ha anche valutato l'impatto del reddito di cittadinanza nella sfera locale: "Non disponiamo ancora di dati definitivi ma la tendenza è chiara. Il provvedimento, nella sua applicazione reale, non prevede la erogazione di 750 euro ma somme anche molto inferiori. Anche per questo non osserviamo una corsa ad utilizzare questo strumento. Nella nostra Regione, del resto, erano già presenti altri provvedimenti di sostegno molto utilizzati".