Il sindaco di Castrocaro a Salotto blu: "Il Pd forlivese deve azzerare le cariche e ripartire"

"Siamo di fronte ad una sconfitta storica per la nostra area politica". Il sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato, ospite di "Salotto Blu", la rubrica di approfondimento condotta da Mario Russomanno su VideoRegione, ha commentato l'esito del voto del 9 giugno a Forlì con la vittoria di Gian Luca Zattini, candidato sindaco della coalizione del centrodestra. "Non attribuisco responsabilità al candidato Giorgio Calderoni che, anzi, va ringraziato per la generosità e qualità del suo impegno", prosegue Tonellato, secondo la quale "occorre invece una riflessione seria su quanto accaduto negli anni scorsi e sul futuro che parte, inevitabilmente, da un rinnovamento delle cariche interne al partito". Durante la trasmissione ha anche descritto le prossime iniziative dell'amministrazione comunale termale. La punta andrà in onda martedì a partire dalle 23.15.