Elezioni, Martino Cichocki sposa la candidatura a sindaco di Giorgio Calderoni

Giorgio Calderoni, candidato sindaco del centrosinistra, incassa il sostegno di Martino Cichocki, 72 anni, storico esponente della Democrazia Cristiana e dell'Udc di Casini. Lo annuncia lo stesso Calderoni: "In accordo con Martino Cichocki, sono molto lieto di poter dare notizia di un incontro che ho avuto con lui, alla presenza di alcuni amici comuni, nei giorni scorsi". "Nel corso dell’incontro, in cui abbiamo avuto modo di riconfermare la reciproca stima, risalente ormai a diversi anni addietro, Martino mi ha espresso la sua attenzione, il suo apprezzamento e il suo incoraggiamento per la mia candidatura a sindaco di Forlì, ravvisandovi un contributo al bene comune della città", conclude.