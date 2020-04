Mascherine distribuite alle famiglie forlivese, la Lega ringrazia la macchina del volontariato

Il gruppo consiliare della Lega esprime " forte gratitudine a chi in queste ultime due settimane si è adoperato per distribuire mascherine a tutte le famiglie forlivesi". Dal Carroccio un ringraziamento al sindaco Gian Luca Zattini e all'amministrazione comunale "per aver integrato con 50.000 mascherine quelle già assegnate dalla regione al comune di Forlí così da poter consegnare due mascherine per ogni capo famiglia".

Ringraziamenti anche al Dipartimento della Protezione Civile forlivese, "che tutti noi ricordiamo solo nei momenti di estrema emergenza, ma che ogni qualvolta ci sia necessità, sono sempre tra i primi ad intervenire. Grazie ai tantissimi volontari forlivesi che si sono subito resi disponibili per chiudere un cerchio, che solo con il loro prezioso contributo, è messo in pratica con tempi e modi giusti".

"Tra questi vorremmo rendere un tributo speciale al corpo dei Boy-scout per l’impegno profuso, come una missione, nella distribuzione casa per casa - conclude il gruppo consiliare della Lega -. In un momento così delicato e sensibile che coinvolge tutta la città speriamo di aver mandato un messaggio di vicinanza e soprattutto di prevenzione, certi che, solo restando uniti si potrà uscirne fuori".