Mascherine obbligatorie, Morrone (Lega): "Da Donini dichiarazione surreale e incauta"

"Le mascherine o servono oppure no. E se sono utili, come noi crediamo, non si può aspettare a renderle obbligatorie in determinati contesti. Ci sembra avventato dichiarare, come fa l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che potranno diventare obbligatorie solo quando ce ne sarà una dotazione strutturale, ovvero quando tutti gli emiliano-romagnoli ne saranno dotati". E' quanto afferma il deputato della Lega Jacopo Morrone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di una dichiarazione surreale e incauta, soprattutto se espressa dal massimo responsabile regionale della sanità - prosegue l'esponente del Carroccio -. Se le mascherine e altri dispositivi di protezione sono essenziali per la sicurezza personale e per entrare nella fase della ripartenza, la Regione provveda urgentemente a fornirne dotazioni sufficienti a tutti i comuni dell’Emilia-Romagna da distribuire agli abitanti. Affermare che questi dispositivi di protezione sono indispensabili per la protezione individuale, ma non li si rende obbligatori perché non ci sono è un’ammissione di totale impotenza e di pericolosa irresponsabilità. Questa sì una presa in giro per tutti i cittadini".